السيد البدوي: يمامة وعمر وزهران لم يرتقوا لمنافسة السيسي شعبيًا في الانتخابات



كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أن هناك أعضاء في البرلمان عن حزب الوفد لم يقدموا طلبات تزكية للمرشح عن حزبهم عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع البدوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا ليس بسبب شخص الدكتور عبدالسند يمامة، وإنما لأن انتماء النائب لمن أتى به للبرلمان وليس للحزب الذي ينتمي له .

وأكد رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه مع القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية التي تضمن تمثيل كل الأحزاب السياسية، وليس القائمة المطلقة التي حرمت بعض الأحزاب الصغيرة من التواجد في البرلمان وكذلك عدم احتوائها على الأحزاب المعارضة.

واستطرد: فريد زهران سياسي قديم ومتمرس ولكن نختلف معه فكريا؛ لأنه يساري ومع ذلك استطاع أن يقدم نفسه كمرشح معارض للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس حزب الوفد الأسبق، أن المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية –يمامة وزهران وعمر، لا يرتقوا من ناحية الشعبية لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ أيضًا:

النتيجة الإثنين.. كيفية احتساب الفائز بالانتخابات الرئاسية 2024



