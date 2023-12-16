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BBC

الكنيسة الأرثوذكسية تنعي أمير الكويت: قضى عمره في خدمة بلاده

10:11 م السبت 16 ديسمبر 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:
نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٨٦ عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الكويت في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

وذكرت الكنيسة في بيان لها: نعزي شعب دولة الكويت الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة في وفاة هذا الزعيم، ذاكرين مواقفه التاريخية في دعم الأمة العربية خلال الأوقات الصعبة، ونطلب لهم تعزيات جزيلة، واستكمالاً لمسيرة الازدهار والتقدم على خطى الراحل الكبير.

الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس أمير الكويت نواف الأحمد الجابر

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