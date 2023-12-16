تأجيل الأمسية الشعرية الغنائية "فلسطين في القلب"



كتب- محمد شاكر:

أجل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الأمسية الشعرية الغنائية "فلسطين في القلب" لفرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت؛ لتقام في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وتنفيذا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام.

ونعى الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجيا من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.