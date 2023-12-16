أحمد موسى يكشف تأثير هجمات الحوثي على الملاحة الدولية وحركة التجارة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شركات شحن حاويات عالمية أوقفت عمليات الشحن بالحاويات في البحر الأحمر؛ بعد استهداف الحوثيين لعدد من السفن الدولية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "الحوثيون لا يستهدفون إسرائيل لكنهم يستهدفون جميع الدول صاحبة المصالح في البحر الأحمر ومنها مصر"، مشيرًا إلى أن إعلان شركة ميرسك العالمية توقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر قد يؤثر بالسلب على إيرادات قناة السويس كونها تضم مئات الناقلات ضمن اسطولها.

وأوضح مقدم "على مسئوليتي": "كل الموانئ المتواجدة في البحر الأحمر تتأثر بما يفعله الحوثيون من استهداف لسفن دولية، الحوثيون يستهدفون سفنا عالمية.. وليست سفن إسرائيلية فقط"، متابعًا: "بعض شركات النقل البحري رفعت الأسعار إلى 200% نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين على الحاويات للمرور من البحر الأحمر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لابد من حماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فما يفعله الحوثيون يؤثر على حركة التجارة العالمية، وبالتالي يؤثر سلبا على أسعار السلع عالميا".

وأعلنت شركة إيه.بي مولر ميرسك، أمس الجمعة، توقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، عقب إعلان استهداف سفينتها "ميرسك جبل طارق" بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة في السعودية.

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