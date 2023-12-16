قدّم خدمات جليلة.. نقيب السادة الأشراف ينعى أمير دولة الكويت

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم السبت.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.