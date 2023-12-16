الزراعة توضح أسباب انخفاض أسعار البصل مؤخرًا في الأسواق

كتب- حسن مرسي:

أكد علي عبد المحسن، رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن أسعار البصل شهدت انخفاضًا في الأسواق، مرجعًا هذا الانخفاض إلى قرار رئيس الوزراء بمد فترة حظر تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر جديدة.

وقال عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن قرار مجلس الوزراء كان له أثر كبير في ضبط الأسعار وتراجع أسعار البصل.

ولفت علي عبد المحسن، رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إلى أنه تم ضخ كميات من البصل الجديد بالأسواق، وهو ما أدى بشكل كبير إلى تراجع الأسعار، وسيكون هناك انخفاض جديد الفترة المقبلة.

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