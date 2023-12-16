إعلان

BBC

تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024

08:13 م السبت 16 ديسمبر 2023

عمرة رمضان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر :
أعلنت بعض شركات السياحة، أسعار عمرة أشهر رجب وشعبان ورمضان، بأسعار مختلفة لكل برنامج، بمدة رحلات تصل إلى 14 يومًا.

وجاءت أسعار عمرة شهر رمضان 2024 للبرنامج الاقتصادي كالتالي:

البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه.

فيما تستمر وزارة السياحة في فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي 2024، من خلال شركات السياحة، حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

عمرة رمضان أسعار عمرة رمضان شركات السياحة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

القسام تعلن استهداف 7 آليات عسكرية للاحتلال وقنص 5 من جنوده
رسوم فتح الحسابات وإصدار البطاقات في أهم 5 بنوك بعد استئناف فرضها