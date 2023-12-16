تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024

كتب- محمد شاكر :

أعلنت بعض شركات السياحة، أسعار عمرة أشهر رجب وشعبان ورمضان، بأسعار مختلفة لكل برنامج، بمدة رحلات تصل إلى 14 يومًا.

وجاءت أسعار عمرة شهر رمضان 2024 للبرنامج الاقتصادي كالتالي:

البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه.

فيما تستمر وزارة السياحة في فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي 2024، من خلال شركات السياحة، حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.