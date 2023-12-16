إعلان

BBC

وزيرة الثقافة تعلن تعليق الأنشطة الفنية ثلاثة أيام

05:26 م السبت 16 ديسمبر 2023

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد شاكر:
أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام.

وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.

وزيرة الثقافة تعليق الأنشطة الفنية نيفين الكيلاني

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

القسام تعلن استهداف 7 آليات عسكرية للاحتلال وقنص 5 من جنوده
رسوم فتح الحسابات وإصدار البطاقات في أهم 5 بنوك بعد استئناف فرضها