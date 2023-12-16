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BBC

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة أمير الكويت

03:41 م السبت 16 ديسمبر 2023

مجلس النواب المصري - البرلمان

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كتب- مصراوي:

أعلن مجلس النواب المصري تنكسي أعلامه من أعلى مقر المجلس اليوم السبت 16 ديسمبر، حدادًا على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجاء تنكيس الأعلام عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

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