إعلان

BBC

شيخ الأزهر ينعى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

01:46 م السبت 16 ديسمبر 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وتقدم شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وفاة نواف الأحمد الصباح وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح أمير البلاد
عاجل| القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب
عاجل| المالية تعلن موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024 لموظفي الحكومة