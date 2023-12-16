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BBC

مصر تنعى أمير الكويت وتعلن الحداد 3 أيام - بيان رسمي

12:47 م السبت 16 ديسمبر 2023

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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كتب- محمد سامي:

نعت جمهورية مصر العربية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسي

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