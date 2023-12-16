"البيئة": إحكام السيطرة إلكترونيًا على 6 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدات الإصلاح وعددها 3 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مسطرد).

وقالت الوزارة، في بيان، السبت، إنه تم رصد عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون)، والظروف المرجعية (الأكسجين، ضغط ، معدل سريان ودرجة حرارة، الرطوبة).

كما تم ربط 3 مداخن خاصة بوحدات التقطير ليصل عدد المداخن التي تم ربطها بالشركة 6 مداخن من إجمالي 21 مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى 16 منشأة بعدد 84 مدخنة، فيما وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية، و95 منشأة تمثل 477 مدخنة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة للشركات المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.

وأكدت استمرار الجهود المبذولة بوزارة البيئة بجهازيها للتوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، كأحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقع بها تلك المنشآت.