الصحة بغزة: 12 طفلًا مازالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت إن 12 طفلًا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.

وأعلن تلفزيون فلسطين استشهاد 3 من العاملين في الدفاع المدني الفلسطيني، أثناء محاولتهم إنقاذ مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، والذي استشهد بعد تركه مصابًا لنحو 5 ساعات، داخل مدرسة فرحانة بمدينة خانيونس.

وأعلنت قناة الجزيرة، استشهاد مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة، بعدما منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى لنحو 6 ساعات، عقب إصابته في قصف استهدف مدرسة فرحانة في خانيونس.

وأصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس، كما استشهد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة أثناء تغطيته استهداف مدرسة فرحانة بخانيونس، وظل محاصرًا داخل المدرسة ولم يتم نقله إلى المستشفى، إلا بعد نحو 6 ساعات حتى تم الإعلان عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

ومنذ نحو شهر ونصف استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصحفي ومراسل الجزيرة بالقطاع وائل الدحدوح، في جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.