نشرة منتصف الليل| تطور جديد في أزمة سد إثيوبيا.. وتفاصيل مسابقة الأئمة 2023

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

توقف تدفق المياه.. خبير موارد مائية يكشف تطور جديد في أزمة سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقد توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة، وانتهى التخزين الرابع لحوالى 24 مليار م3، وإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى.

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الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقع حدوثها خلال الـ 6 أيام المقبلة.

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مسابقة الأئمة 2023.. موعد الامتحانات وطريقة الاستعلام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طريقة الاستعلام عن مسابقة الأئمة 2023، قائلًا إنه على كل نُشر اسمه ممن لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الأئمة 2023 "تعاقد"، الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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