رئيس الوزراء وعدد من المسئولين في عزاء حرم محافظ البحر الأحمر -(صور)



كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين، على تقديم العزاء في حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمسجد المشير حسين طنطاوي، بالقاهرة الجديدة.

وحضر العزاء، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وأشرف صبحي وزير الرياضة، وإبراهيم محلب، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق.