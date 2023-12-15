المفتي: مصر مرجعية أزهرية لكثير من الدول عبر الزمان -(فيديو)



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإمام محمد عبده، سئل من قوم من المسلمين في بلاد الترنسفال، عام ١٩٠٣، منذ ١٢٠ عامًا، عن 3 مسائل حول لبس البرنيطة، والأكل من ذبائح أهل الكتاب، والمسألة الأخيرة حول صلاة الشافعى خلف الحنفي.

وأوضح المفتي، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "قدوم هذه الأسئلة تعتبر أن مصر دلالة على وجود مرجعية أزهرية تُجيب على مسائل دينية، كادت أن تحدث شرخ فى المجتمعات، وأيضا جاءت مسالة عام ١٩٢٨ من قبرص اليونانية، حول حكم الزى والبرنيطة، ولذلك تفسيرات النصوص تحتاج إلى دقة فى التفسير والتبصر والرجوع الى اصول الفقه والسنة النبوية، لتستطيع أن تخرج بحكم كلى شامل وقد كان الإمام محمد عبده من النموذج الراقى الذى يقف عند الثوابت، ويتحرك فى المتغيرات".

وأضاف: "لو عرضنا مجموعة من الفتاوى، للشيخ محمد المهدى، ستنجد انه لم يخرج عن المذهب الحنفي، لكن لما تذهب إلى الإمام محمد عبده، رغم التزامه بالمذهب الحنفي، إلا أنه يهتم بالواقع أيضا، ويخرج من المذهب الحنفي إلى مذهب يتناسب مع الواقع القانوني".