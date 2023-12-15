الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية

كتب- حسن مرسي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضافت الهيئة أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.