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BBC

مسابقة الأئمة 2023.. موعد الامتحانات وطريقة الاستعلام

04:52 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

مسابقة أئمة الأوقاف

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طريقة الاستعلام عن مسابقة الأئمة 2023، قائلًا إنه على كل نُشر اسمه ممن لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الأئمة 2023 "تعاقد"، الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف وزير الأوقاف، وفق منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه يجب الدخول على الموقع للتعرف على موعد ومكان أداء الامتحان الشفوي، من هنا.

وأوضح جمعة، أن موعد الامتحانات تبدأ يوم 20 ديسمبر 2023، وتستمر حتى 29 يناير 2023، مؤكدًا أنه لا يسمح بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي.

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الدكتور محمد مختار جمعة موعد الامتحانات مسابقة الأئمة 2023 وزير الأوقاف

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