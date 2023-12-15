مسابقة الأئمة 2023.. موعد الامتحانات وطريقة الاستعلام

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طريقة الاستعلام عن مسابقة الأئمة 2023، قائلًا إنه على كل نُشر اسمه ممن لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الأئمة 2023 "تعاقد"، الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف وزير الأوقاف، وفق منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه يجب الدخول على الموقع للتعرف على موعد ومكان أداء الامتحان الشفوي، من هنا.

وأوضح جمعة، أن موعد الامتحانات تبدأ يوم 20 ديسمبر 2023، وتستمر حتى 29 يناير 2023، مؤكدًا أنه لا يسمح بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي.

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