تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي 2024

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، إن التقديم على برامج الحج السياحي ينتهي يوم 4 يناير 2024، حيث يتبقى 19 يومًا فقط على غلق باب التقديم.

وأضاف "صادق" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن أسعار الحج السياحي تتمثل في:

سياحي بري

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

- بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

- بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

سياحي 5 نجوم

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سياحي اقتصادي طيران

- موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 360 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

وأوضح "صادق" أن وزارة السياحة أكدت أن الأسعار تمثل الحد الأقصى للبرامج، وأنه يجوز للشركات التنفيذ بأسعار تقل عنها.

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