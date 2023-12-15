كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية؟.. محاضرة بثقافة القليوبية



كتب- محمد شاكر:

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونظمت المكتبة العامة بالقصر ندوة للكاتب والشاعر محمد هباش عن "كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية" استعرض خلالها الملامح الإيجابية في الزيادة السكانية حال إعادة استخدام والتخطيط الفعال للثروة البشرية، لاستغلالها بشكل إيجابي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق توفير فرص التدريب لتطوير الشباب، مع التركيز بشكل أكبر على العمالة الفنية لتوفير عمالة مدربة تجذب استثمارات من الخارج، وترفع من مستوى تنافسية الصناعة الوطنية، وأضاف "هباش" أن هناك دولا كثيرة تعاني نقص العمالة بسبب تراجع عدد السكان ولكن بالنسبة لحالات زيادة السكان فإن الحل يتوجب أن يكون بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى بإعادة توزيع السكان والتعليم والتدريب.

كما استقبل القصر وفدًا طلابيا من مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة القناطر التعليمية حيث تفقدوا أقسام القصر المختلفة وأنشطته ومارسوا بعضها وفقا لخطة القصر، ففي الفنون التشكيلية تم عمل ورشة "إعادة تدوير" تنفيذ شرين شحات مسئول القسم، وتم سرد قصة "الأميرة الطيبة والغابة السعيدة" القصة من تأليف محمد إبراهيم بدر، وذلك بحضور ياسر فريد مدير عام الفرع.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، كما عُرض بنادي السينما بقصر ثقافة بنها، فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، تأليف أيمن وتار، ومن إخراج رامي إمام، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة رسم شجرة عيد الميلاد.