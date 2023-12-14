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BBC

الدلتا للسكر: قرار الحكومة بحظر التصدير سيسهم في ضبط الأسعار

11:35 م الخميس 14 ديسمبر 2023

حظر تصدير السكر

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كتب- حسن مرسي:
عقب الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، على قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة.

قال أبو اليزيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إن قرار حظر تصدير السكر سيسهم في ضبط الأسعار وتوفر السلعة، بالإضافة إلى زيادة إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ في سعره بالأسواق.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن وزارة التموين بدأت في ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين، مناشدا التجار الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الوزارة.

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