مصطفى بكري: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتخطى 62%

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على الإقبال غير المسبوق على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت لن تقل عن 62% وقد تزيد.

وأكد بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن الاستحقاق الرئاسي و شهد العديد من الصور الإيجابية البارزة التي تابعها العالم أجمع على مدار 3 أيام.

وأشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن المصريين كانوا عند مستوى الحدث، إلى جانب الجهات المعينة كانت عنوانا للنزاهة والشرف والانضباط، موضحًا أن الاستحقاقات الماضية شهدت عزوفا عن المشاركة في الانتخابات.

ولفت الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن هذه الانتخابات أثبتت أصالة الشعب المصري ووعيه وإيمانه لأن المصري الأصيل يظهر دائما في الأزمات والمشكلات وأمام كل تحدي وخطر.