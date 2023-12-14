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BBC

مصطفى بكري يكشف حقيقة حل البرلمان عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

09:15 م الخميس 14 ديسمبر 2023

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حقيقة ما يتردد بشأن حل البرلمان عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إنه لا يوجد حل للبرلمان وفقًا لتأكيدات مصادر مطلعة ومسؤولة.

وأشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن البرلمان مستمر في أداء عمله حتى انتهاء دورة انعقاده في 2025، نافيًا ما يتردد بشأن حله ولا سيما أن هذا الحل يكون باستفتاء شعبي.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن الاستحقاق الرئاسي و شهد العديد من الصور الإيجابية البارزة التي تابعها العالم أجمع على مدار 3 أيام.

مصطفى بكري حل البرلمان الانتخابات الرئاسية

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