رئيس "الرعاية الصحية" يبحث مع سفير ألمانيا سبل التعاون وتبادل الخبرات

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، والسيد أليكسيس بيلو، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات الرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما في ذلك استحداث الخدمات الطبية والعلاجية، واستخدام التقنيات الطبية الحديثة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وتنمية السياحة العلاجية، وغيرها الكثير من المحاور التي انعكست إيجابًا على إتاحة تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا لتبادل الخبرات والبعثات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في استمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية واستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتعزيز تسريع وتيرة امتداد منظومة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، قوة العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات نظام الرعاية الصحية الألماني بمستواه المتقدم في مصر لتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030، مشيرًا إلى دراسة عمل توأمة بين مراكز أورام الهيئة ومستشفيات هايدل برج الجامعية الألمانية لنقل خبرات جراحة وعلاج الأورام المستعصية، وكذلك دراسة إنشاء أكاديمية لتدريب أطباء وفنيي الأشعة التشخيصية العاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه نخطط لابتعاث الدفعة الثانية من كوادر الهيئة وذلك للتدريب على النظم الحديثة للإدارة المالية وتطبيق نماذج الشراكات مع القطاع الخاص بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

وتابع السبكي: أنه نمضي قُدمًا في تعزيز التعاون مع دول العالم المتقدم لتعزيز تطبيق أفضل التجارب والممارسات الناجحة في الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات العالمية، والذي يضمن مستقبل أفضل للرعاية الصحية في مصر قوي ومرن وفعال ومستدام.

ومن جانبه، أعرب السفير الألماني لدى مصر، عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما أثنى على جهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز التطوير والابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات وذلك خلال فترة وجيزة، مؤكدًا الاستعداد الكامل لبلاده في تعزيز فرص التعاون والاستثمار الصحي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد السفير الألماني، مواصلة التعاون بين المؤسسات الصحية وصناديق التأمين الصحي بألمانيا الذي بدأ العام الماضي لمشاركة الخبرات الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة ومشرفي العموم على ملفات التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والشئون الصيدلية وإدارة الدواء والإعلام وتحقيق رؤية بالهيئة.