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BBC

برلمانية: الحصر العددي للمشاركين في الانتخابات يكشف وعي المصريين

01:07 م الخميس 14 ديسمبر 2023

الدكتورة رغدة نجاتي

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كتب- نشأت علي:

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، أن الحصر العددي للمشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية يكشف حجم الوعي لدى المواطنين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية فاق بكثير جميع الاستحقاقات السابقة، موضحة أن هذا دلالة قوية على حالة التوافق الوطني في المجتمع المصري.

ووجهت عضو مجلس النواب، التحية لكل مواطن مصري حرص عبر تلبية النداء والخروج إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس مصر القادم.

وأشادت النائبة رغدة نجاتي، بأهالي دائرتها في الوادي الجديد، والذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري على مدار الثلاثة أيام الانتخابية، قائلة: وهذه رسالة من إدراك الشعب المصري بأهمية تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

الدكتورة رغدة نجاتي التصويت في الانتخابات الرئاسية الانتخابات كشفت وعي المصريين عضو مجلس النواب

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