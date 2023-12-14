مبادرة اكتشاف الأورام السرطانية.. كيف تستفيد من خدماتها في 9 محافظات جديدة؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتور نرڤانا حسين، المسئول التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان بـ 9 محافظات، تحت شعار «100 مليون صحة».

وقالت "حسين" لمصراوي، إن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في يونيو الماضي وتستهدف 4 أنواع من السرطان (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم)، في حين انطلقت المرحلة الثانية هذا الأسبوع بـ 9 محافظات، هي: (القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

وضمت المرحلة الأولى من المبادرة محافظات (إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد).

وأضافت: "هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر للأورام بما يُسهل عملية العلاج، وبالتالي مطلوب من كل المواطنين فوق 18 عامًا ملء استبيان عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي نعرف من خلالها الفئة المستهدفة للفحص الدوري عن أي نوع من السرطان، حيث يستطيع المواطن ملء الاستبيان وكتابة البيانات عن طريق موقع 100 مليون صحة أو عن طريق الخط الساخن أو التوجه لأقرب وحدة صحية، وبناء على الاستبيان يتم توجيهه لإجراء الخطوة المقبلة".

وتستهدف مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة .

ويبدأ الحصول على خدمات المبادرة، بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم، وفق "حسين".

وتابعت: "نناشد كل الناس أن تكتب الاستبيان وتجري الفحوصات المجانية بالكامل ضمن المبادرة، وحال اكتشاف معدل خطورة للإصابة يتم توجيهه للخطوة المقبلة في إجراء التحاليل والفحوصات... مش عاوزين نستنى لما تظهر الأعراض، فبناءً على التاريخ المرضي وبعض الأعراض التي تكون مستهدف نكون الفئات التي لديها معدل خطورة".