مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 لاتفاقية حمایة البیئة البحریة 2025

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الإعلان رسميا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية حمایة البیئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في 2025، حيث لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه تم انتهاء فعاليات الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حمایة البیئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونة" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من 20 قرارًا معنيًا بكل مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية.

وتم خلال الاجتماع، تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، والتطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.

وفي إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا مع إليزابيث مريما، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات.

وتناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير المقبل في نيروبي.

ووجهت إليزابيث، الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها، ومن المقرر التركيز على قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية.

وأفادت إليزابيث أيضا بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز على قضية الحد من استهلاك البلاستيك وقد تم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل على هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة أوتاوا بكندا أبريل المقبل لمناقشة هذه القضية.