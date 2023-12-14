أنشطة ولقاءات أدبية متنوعة لقصور الثقافة بالبحر الأحمر

كتب- محمد شاكر

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من الفعاليات االأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر ديسمبر الحالي.

ونظم نادي أدب قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية بالنقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر، تضمنت مناقشة الدراسة البحثية "المسرح الجنوبي - ياسين وبهية نموذجا" للشاعر فرج الضوي.

واستهل "الضوي" حديثه عن جنوب الصعيد منبع الأساطير الرومانتيكية والملحمية، التي جسدت أبعادا لأطوار الشخصية الإنسانية، وتناقلتها الذاكرة الشعبية فصارت تراثا يتنقل من جيل إلى جيل.

وطرح الضوي "ياسين وبهية" أولى مسرحيات الكاتب نجيب سرور- كنموذج للقصة الشعبية، مقدما تحليلا للمفارقة التاريخية والتشابه العجيب الذي جمع بين أسطورة "المينوتور الإغريقية" والأسطورة الجنوبية "ياسين وبهية"، من حيث الشخصيات والزمان وطريقة التناول.

موضحا أن من يطلع على الأسطورتين يجد أن شخصية "مينوس" في الأسطورة الإغريقية تتشابه مع شخصية "الباشا" في الأسطورة الجنوبية، وكذلك قصر اللابرانت يتشابه مع قصر الباشا الذي يعيش فيه الظلم، والمينوتور يمثلون الإقطاع، ومدينة كريت الإغريقية تمثل مدينة "بهوت" التي تدور بها أحداث أسطورة الجنوب.

كما شهدت الأمسية الاحتفاء بحصول الشاعر على المركز الأول من جائزة أشرف بدير الأدبية، عن ديوان شعر الفصحى "تاركا أثرا على الرمال البحرية".

تلى ذلك تقديم باقة متنوعة من القصائد الشعرية منها قصيدة "مليش أحباب يحبوني" للشاعر مصطفى محمود، وقصيدة "وجع الوجع وجعي" للشاعر شاذلي محمد، وألقى الشاعر سيد الطيب رئيس نادي الأدب المركزي قصيدة بعنوان "انفد م الناس"، بينما قدم الشاعر أحمد صلاح مقطوعة شعرية بعنوان "جالوا وجلنا جالوها".

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الطاقة النفسية ونظرية الأثير" تناولت خلالها د.ميرڤت فهمي مفهوم قوة الطاقة النفسية، ومصادرها وتأثيرها على الأداء الإنساني من خلال اجتياز المواقف وإنجاز المهام التي لم يكن في مخيلة الإنسان القيام بها.

واحتفالا باليوم العالمي للغة الضاد، أعد قصر ثقافة رأس غارب لقاء بعنوان "سحر البيان وجماليات اللغة العربية" تحدث خلاله الشاعر الحسن عباس، عن الأساليب البلاغية في اللغة العربية، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القصائد الشعرية للأطفال.

كما قدم مصطفى محمد من إدارة سفاجا التعليمية، لقاء مماثلا بحضور عدد من طلاب مدرسة المنار الابتدائية، وذلك ضمن نشاط مكتبة الطفل والشباب بسفاجا.