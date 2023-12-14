نشرة منتصف الليل| حزمة استثمارية جديدة بمجال الفنادق.. وتفاصيل طقس اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها طرح وزارة السياحة حزمة استثمارية جديدة بمجال الفنادق بالتعاون مع وزارة المالية قريبًا، وأن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي: