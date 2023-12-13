رئيس إحدي شركات السكر: التوزيع وتقليص منافذ البيع سبب ارتفاع السعر

كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء؛ لبحث آليات توفير السكر في الأسواق.

وأوضاع بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بحث توفير السكر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الاجتماع كان تشاوريًا؛ لبحث آليات توفير السلع بأسعار مخفضة، على أن يتم عقد الاجتماع آخر الأسبوع المقبل؛ للاتفاق على الآليات التي تم مناقشتها اليوم.

وأشار بدوى، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الدفع في الاتجاه بوضع الأسعار على المنتجات كسعر استرشادي وليس إلزاميًا، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادي على السكر والزيت والمكرونة والجبنة.

وأردف بدوى، أن مشكلة السكر تكمن في التوزيع، ومنافذ بيع السكر تم تقليصها لمنفذ بيع واحد فقط، مما ساهم في حالة اختناق، فضلًا عن أن الإنتاج المحلي لا يكفي في ظل حدوث فجوة بالسكر بحوالي 700 ألف طن.

وأشار بدوي، إلى أن شركات بيع السكر عزفت عن استيراد السكر الخام؛ بسبب أسعار الدولار، مؤكدًا أن القطاع الخاص ليس لديه إمكانية دولارية لاستيراد السكر الخام.

وتابع بدوي: وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بداية من الأسبوع الماضي.

ونوه إلى أن إنتاج مصر من البنجر حوالي مليون و600 ألف سنويًا، وقصب السكر حوالي 800 ألف طن في العام بإجمالي إنتاج 2 مليون و400 ألف طن.

وأكد بدوي، أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيهًا للكيلو كمتوسط سعر في العام.