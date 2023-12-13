فى زيارة مفاجئة..رئيس «القناة للكهرباء»يتفقد تطوير وتحديث هندسة الشروق

كتب- محمد صلاح

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة بزيارة مفاجئة لمقر هندسة الشروق الجاري تطويره طبقا لأحدث النظم الجارى تعميمها بشركات الكهرباء وفقا لمنظومة توحيد الهوية البصرية.

وخلال زيارته استمع لشرح توضيحى من قبل المهندس جمال صديق رئيس قطاع العاشر والمدن الجديدة عن أعمال التطوير والتحديث التى تشهدها الهندسة وشقيقاتها فى نطاق القطاع.

وأثنى رئيس الشركة علي الجهد المبذول، موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للهوية البصرية الموحدة مع ضرورة تقديم كل الإمكانيات لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الهمم وكبار السن.

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