تعيين هاني العتال مساعدا لرئيس حزب حماة الوطن

نشأت علي

أصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين هاني العتال، مساعدا لرئيس الحزب، بالإضافة لمنصبه أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

وتضمن القرار تعيين الدكتور أحمد العطيفي، في منصب الأمين العام المساعد، إلى جانب منصبه أمين أمانة التنظيم.

كما تضمن قرار رئيس حزب حماة الوطن، تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، لتقييم الأداء الفني والحزبي لكافة الأمانات النوعية الفرعية، وعرض النتائج على رئيس الحزب لاتخاذ القرارات اللازمة.

ويأتي القرار في إطار جهود حزب حماة الوطن لتفعيل دور كافة الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب ولمزيد من الفعالية والانتشار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

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