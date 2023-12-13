وزراء ونواب يقدمون واجب العزاء في شقيق النائب عبدالسلام الجبلي

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب

أقيم مساء اليوم، عزاء المهندس مصطفي الجبلي، شقيق النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وابن عم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمسجد عمر مكرم.

وحرص على تقديم واجب العزاء كل من، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

كما شارك في تأدية واجب العزاء، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والنائب أحمد عبدالجواد، وقيادات حزب مستقبل وطن.

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