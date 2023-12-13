"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا الخميس.. شبورة كثيفة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 14-12-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان صحفي: يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، ويكون بارد على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة: تشهد حالة الطقس غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

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