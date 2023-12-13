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دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445هجريا

07:17 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

دار الأفتاء المصرية

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كتب- محمد أبو بكر:

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ اليوم الأربعاء، من خلال اللجان الشرعية والعلمية.

وأعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الخميس، أول أيام جمادى الآخرة 1445 هجرية، حيث تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الاربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

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