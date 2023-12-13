"الأرصاد" تُحذر من حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار متفرقة وسحب منخفضة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفق آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى الوجه البحري والقاهرة الكبري.

وقالت الأرصاد، وفق منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": إن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويسود غدًا الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، ويكون بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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