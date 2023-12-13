مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من تركيا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي اليوم الأربعاء، أولى الرحلات القادمة من مطار صبيحة الدولي والتابعة لشركة بيجاسوس التركية، حيث تم وضع جدول تشغيل للطائرة بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة تعليماته بضرورة تسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب ، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عالميا وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

ويسهم الخط الجديد بين برج العرب واسطنبول في تنشيط حركة السياحة والتجارة الثنائية ، حيث تعد بيجاسوس شركة طيران تركية تعمل بنظام الطيران الاقتصادي تهدف لتوفير تجارب السفر بأسعار معقولة من خلال رحلات طيران قصيرة ومتوسطة المدى، وتُعتبر من أهم شركات الطيران الداخلية في تُركيا ويقع مقرها الرئيسي في مدينة إسطنبول، وتتخذ من مطار صبيحة الدولي مركزًا رئيسيًا لعملياتها التشغيلية كما أنها عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي(إياتا) والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).