مصدر بـ"الكهرباء": عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال "ساعتَين" بمختلف المناطق

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أنه بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، تم إعادة العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية؛ التي تبدأ من ١١ صباحًا حتى ٣ صباحًا في محافظات القاهرة والجيزة، بينما تنخفض في بعض محافظات الصعيد والدلتا حتى الساعة الـ١٢ مساء فقط.

وأشار المصدر إلى أن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الساعة 11 الصبح إلى 3 فجرًا مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخرى.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن شركات التوزيع تلقت صباح اليوم تعليمات من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ أكد فيها عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال بعد توقف كامل لمدة ٤ أيام متتالية لانعقاد الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن التخفيف ساعتان متواصلتان ولا صحة لخفضه ساعةً واحدةً كما يتردد.

ونوه المصدر بأنه من الصعب الحديث أو التصريح عن استمرار التخفيف من عدمه أو تحديد الموعد الزمني للقطع (ساعة أو ساعتين أو أكثر)؛ خصوصًا أن هناك ارتفاعًا في أسعار الوقود عالميًّا تزامنًا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح المصدر استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف بعد انتهاء الموعد الدراسي.