ضبط 5 ركاب بأسلحة بيضاء وطبنجة ومخدرات من إيطاليا والسعودية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 5 محاولات تهريب لأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وسواطير وسيوف، وطبنجة، وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب خامس حاول تهريب نظارات وساعات، وذلك فور وصولهم من إيطاليًا والسعودية على مختلف شركات الطيران بمطار القاهرة، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقام رجال الإدارة الأولى بقيادة هاشم مصطفى مدير الإدارة وإبراهيم حسن طلحه نائبه، بتحرير محضر ضبط رقم ٧٧ ضد راكب مصري قادم من الرياض على طائرة فلاي ناس حاول تهريب ٢٢ نظارة ماركة Ray Ban، و41 خاتم وحلق وسلسلة وانسيال و6 ساعات، تم الضبط بواسطة كل من أحمد سامي مأمور اللجنة الجمركية ونهال نجم الدين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت اشراف نميري عبد الرحمن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١.

بينما قام رجال الإدارة الثانية بقيادة محمد حميدة مدير الإدارة وفتحي فوزي نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٨ ضد راكب مصري قادم من بيرجامو في إيطاليا علي خطوط طيران العربية، بحوزته مسدس ايطالي عيار ٩ مل و ٣٤ قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات ، تم الضبط بواسطة كل من محمد الديب مأمور اللجنة الجمركية وشيماء عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

وحرر رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم، ثلاثة محاضر ضبط جمركي أرقام ٧٥ و ٧٦ و ٧٩ ضد راكب مصري قادم من إيطاليا على خطوط طيران أير كاير وبحوزته ١٠٨ أقراص لعقاقير مخدرة.

كما تم ضبط راكب مصري قادم من الرياض على طائرة النيل، بحوزته 6 أسلحة بيضاء عبارة عن ٤ سكينة و٢ ساطور ، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

وتم ضبط راكب مصري قادم من بيرجامو علي رحلة خطوط طيران العربية، بحوزته سيفين محظور حيازتهما طبقا لتقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار.

وتم تحرير محاضر الضبط بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.