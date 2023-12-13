نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم شرطة الأربعين

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة السويس نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم الأربعين بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 186 ألفًا و400 ناخبًا، وعدد الحضور 120 ألفًا و378 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 129 ألفًا و343 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 3,404 ناخبًا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:

عبدالفتاح السيسي: 123 ألفًا و80 صوتًا

فريد زهران: 4,000 صوتًا

عبدالسند يمامة: 263 صوتًا

حازم عمر: 2,000 صوتًا