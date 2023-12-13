نتائج الفرز الأولية للجنة العامة بمركز أبنوب محافظة أسيوط.. 152 ألف صوت للسيسي

أعلن رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 6 بمركز أبنوب محافظة أسيوط، التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إنّ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 267 ألفًا و794 ناخبًا، وحضر 175 ألفًا و684 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 174 ألفًا و498 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1,186 صوتًا.

وأضاف أنه حصل كل من المرشحين الأربعة، على الأصوات التالية:

عبد الفتاح السيسي: 152 ألفًا و748 صوتًا.

فريد زهران: 3,799 صوتًا.

عبد السند يمامة: 1,923 صوتًا.

حازم عمر: 16,028 صوت.

وأُغلقت لجان الانتخابات الرئاسية بالداخل مساء الثلاثاء، بعد إجرائها لمدة ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر، في 11 ألفًا و631 لجنة، داخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يمنح القانون الحق لكل رئيس لجنة فرعية أنّ يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.