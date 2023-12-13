نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم دمنهور

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة البحيرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم دمنهور بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 260 ألف و485 ناخبا، وعدد الحضور 219 ألف و324 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 216 ألف 984 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2340 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 200 ألف و810 صوتا

فريد زهران: 3035 صوتا

عبدالسند يمامة: 3411 صوتا

حازم عمر: 9928 صوتا