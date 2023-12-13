السيسي السيسي 145 الف 614 صوتا.. نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بالمنصورة

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة المنصورة بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 246 الف 965 ناخبا، وعدد الحضور 173الف 450 ناخبا، بنسبة حضور وعدد الأصوات الصحيحة 171 الف 922 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1528 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 145 الف 614

فريد زهران: 6144

عبدالسند يمامة: 7393

حازم عمر: 12الف 771