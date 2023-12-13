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BBC

انتخابات الرئاسة.. نتائج فرز اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة

01:50 ص الأربعاء 13 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز .

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 482963 ناخبا، وعدد الحضور300982 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 298418 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2264 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين: عبد الفتاح السيسي 227136 صوتا، والمرشح فريد زهران 5583 صوتا، والمرشح عبد السند يمامة 11657 صوتا، والمرشح حازم عمر 9342 صوتا.

الانتخابات الرئاسية شبرا نتائج الفرز

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