61 الف 235 ناخبا.. نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة قسم أول دمياط
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 1 قسم أول دمياط بمحافظة دمياط ، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 90 الف 291 ناخبا، وعدد الحضور 61 الف 235 ناخبا، بنسبة حضور وعدد الأصوات الصحيحة 85 الف 423 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2812 ناخبا.
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كالتالي:-
عبدالفتاح السيسي: 40 ألف 536 صوتا
فريد زهران: 6 آلاف 352 صوتاً
عبدالسند يمامة: 1185 صوتاً
حازم عمر: 10 آلاف 350 صوتاً
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