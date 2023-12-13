نتائج فرز الأصوات الأولية في النزهة بمحافظة القاهرة

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 23 قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 270 ألف 353 ناخبا، وعدد الحضور 208 ألف 779 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 208 ألف 369 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 410 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 197 الف 356 صوتا

فريد زهران: 5264 صوتا

عبدالسند يمامة: 1024 صوتا

حازم عمر: 4725 صوتا