نتائج أولية.. السيسي يكتسح نتيجة تصويت اللجنة العامة رقم 1 بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة الإسكندرية، عن النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بلغت نسبة الحضور ٧١%.

ووفقاً لقناة إكسترا نيوز، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 183 ألف و152 صوتا باللجنة العامة رقم 1 بمحافظة الإسكندرية، فيما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 22 ألف و768 صوتا.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 1881 صوتا، في حين حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على ٥٧٢ صوتا.