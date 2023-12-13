نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، بالدائرة الرابعة قسم أول الرمل بمحافظة الاسكندرية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار: إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 294 ألف 650 ناخبا، وعدد الحضور 209 ألف و323 ناخبا، بنسبة حضور 71% وعدد الأصوات الصحيحة 208 ألف 373 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 948 ناخبا.

وأضاف: حصل كل من المرشح عبد الفتاح السيسي على 183 ألف و152 صوتا بنسبة 87.9%، والمرشح فريد زهران 1881 صوتا بنسبة 0.9%، وحصل المرشح عبد السند يمامة على 572 صوتا بنسبة 0.3%، والمرشح حازم عمر 22 ألف و768 صوتا بنسبة 10.9%.