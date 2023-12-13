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BBC

أمطار غزيرة تصل لسيول.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

06:00 ص الأربعاء 13 ديسمبر 2023

سقوط أمطار غزيرة أرشيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة بنسبة حدوث (70% تقريبا).

وتابعت: "كما يوجد أمطار متوسط بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) الى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة".

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يوجد نشاط راياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء.

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