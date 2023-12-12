مايا مرسي: لم نرصد أي معوقات أو شكاوى من السيدات طوال الانتخابات الرئاسية

كتبت- نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي معوقات أو شكاوى من قبل السيدات طوال فترة الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال تفقدها لغرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية التي أطلقها المجلس لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة في اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

واستمعت الدكتورة مايا مرسى إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معربة عن سعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي طوال فترة الانتخابات وهو ما أجمع عليه المتابعين الميدانيين للمجلس والذي يصل عددهم إلى 2000 متابع ميداني في مختلف محافظات الجمهورية، موجهة حديثها للمتابعين الميدانيين قائلة "طمنتونا".

وأشارت إلى أن المتابعين رصدوا توافدا وإقبالا كثيفا للسيدات في اللجان الانتخابية ولجان الوافدين حتى آخر لحظة وقبل الإغلاق الفعلي للتصويت، لتحقق المرأة بذلك رقما جديدا في المشاركة في العملية الانتخابية في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لفرق المتابعين الميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية على المجهود الذين قاموا به منذ أول أيام التصويت من رصد ومتابعة مشاركة المرأة.